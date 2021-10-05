Луческу раскритиковал Месси за трансфер в ПСЖ

Об этом сообщает Telekom Sport.



Луческу не понимает на что рассчитывал Месси, когда переходил из "Барселоны" в ПСЖ.



"Не знаю, на что рассчитывал Месси, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, войти в коллектив. В "Барселоне" каждый играл за него, а Лео ходил по полю, не пробегал больше 8 км. Но когда был с мячом, становился важнейшим игроком. Ему позволяли это делать", - сказал тренер Мирча Луческу.

34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.



Прошлым летом Месси бесплатно перешел во французский ПСЖ. С тех пор сыграл 5 матчей и забил вссего 1 гол.

Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

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