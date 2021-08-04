Луческу прооперировали в Киеве, - СМИ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был прооперирован в Киеве
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua .
После матча 2-го тура УПЛ с "Вересом" (4:0), который румын Мирча Луческу провел в VIP-ложе, а не на тренерской скамье, специалист отправился в больницу для более детального медобследования.
По информации источника, после этого главному тренеру "Динамо" пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. После восстановления специалист снова сможет приступить к своим непосредственным обязанностям. Чем болен Луческу - не сообщается.
В прошлом году 76-летний румын подписал с "Динамо" контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Луческу выиграл с киевлянами все внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
- 2 июня "Динамо" объявило о продлении контракта с Мирчей Луческу до 2023 года.
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