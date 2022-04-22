Луческу проанонсировал благотворительный матч "Динамо" – ПСЖ

Об этом сообщает Prosport .



По словам Луческу, он провел переговоры со спортдиректором ПСЖ Леонардо.



"Восточные страны, бедные страны и западные страны хорошо ответили на наши запросы. Некоторые говорили, что нет дат. Матч "Динамо" из ПСЖ – это возможно, я разговаривал сегодня с Леонардо. Посмотрим. Они уже чемпионы и могут предложить нам такую возможность. Париж – столица Европы, и это прибавит интерес", – сказал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.



20 апреля "Динамо" провело третий матч в рамках благотворительного турне по Европе – сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0). Ранее киевляне победили турецкий "Галатасарай" и польскую "Легию". Оба поединка закончились со счетом 3:1.



26 апреля у киевлян запланирован благотворительный матч против дортмундской "Боруссии".

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира – 2022 против Шотландии ранее 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу.

18 апреля Александр Петраков заявил , что из-за отказа "Динамо" вовремя отпустить футболистов в национальную команду он не сможет полноценно подготовить ее к решающим матчам отбора чемпионата мира - 2022.

После этого стало известно, что футболисты киевского "Динамо" все же присоединятся к сборной Украины для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2022 3 мая.

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