Луческу признали лучшим тренером 2021 года в Румынии

Об этом сообщает GSP.ro.

Луческу победил по результатам голосования журналистов, читателей, тренеров, президентов и капитанов клубов, участвующих в чемпионате Румынии.

Для 76-летнего тренера эта награда стала пятой. Ранее он становился лучшим в Румынии в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

Луческу назвал свое признание знаком уважения ко всей своей карьере.

"Убежден, что те, кто за меня голосовал, принимали во внимание выступления за все эти годы, а не только в этом сезоне. Это был сказочный год, мы выиграли кубок, чемпионат, суперкубок, и все это без особых трансферов. Все, кто голосовал за меня, хотели выразить уважение к тому, что мне удалось сделать в том возрасте, когда другие сидят дома на теплом диване", - сказал Луческу.

"Динамо" под руководством Румынии в прошлом сезоне выиграло чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.