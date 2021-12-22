Луческу признали лучшим тренером 2021 года в Румынии
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признан лучшим тренером 2021 года в Румынии
Об этом сообщает GSP.ro.
Луческу победил по результатам голосования журналистов, читателей, тренеров, президентов и капитанов клубов, участвующих в чемпионате Румынии.
Для 76-летнего тренера эта награда стала пятой. Ранее он становился лучшим в Румынии в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.
Луческу назвал свое признание знаком уважения ко всей своей карьере.
"Убежден, что те, кто за меня голосовал, принимали во внимание выступления за все эти годы, а не только в этом сезоне. Это был сказочный год, мы выиграли кубок, чемпионат, суперкубок, и все это без особых трансферов. Все, кто голосовал за меня, хотели выразить уважение к тому, что мне удалось сделать в том возрасте, когда другие сидят дома на теплом диване", - сказал Луческу.
"Динамо" под руководством Румынии в прошлом сезоне выиграло чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
- Напомним, 22 декабря Мирча Луческу подтвердил, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко станет игроком "Эвертона" .
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