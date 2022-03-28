Луческу предложил в условиях войны сформировать сборную Украины из футболистов "Динамо" и "Шахтера" и тренироваться в Бухаресте

Об этом Мирча Луческу рассказал в интервью The Guardian, передает Эспрессо.TV.

"Я знаю, что многие скажут, что для некоторых людей безнравственно играть в футбол, пока другие воюют. Но каждый человек может бороться по-своему, все должны делать все возможное, чтобы помочь или поддержать тех, кто дома. Игра на поле может вдохновить очень многих", – отметил он.

Он предложил создать общую команду из игроков "Шахтера" и "Динамо", которые тренировались и играли в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией и поделился этой идеей с УАФ.

"Я хочу, чтобы игроки сформировали команду, которая бы тренировалась и играла товарищеские матчи с клубами, которые не участвуют в еврокубках. Игроки "Динамо" сейчас находятся недалеко от Львова, тренируются там. Каждый день мои помощники присылают мне видео по тренировкам. Я только просил их поддерживать форму, немного бегать и ходить в спортзал.Хотелось бы, чтобы сезон завершился на поле, но пока это очень сложно.Представьте, что "Шахтер" потерял более 10 игроков, а южноамериканцы вернулись домой. единые. Мы держимся вместе и пытаемся помочь по мере возможности. Это моя единственная цель. Со мной было что-то подобное, когда я работал в "Шахтере" в 2014 году", - заявил Луческу.

Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb