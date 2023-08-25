Луческу после поражения сделал провокационное заявление и назвал "Бешикташ" сборной Африки.

Об этом сообщает DigiSport.ro.

Луческу провокативно поделился мыслями об интернациональном составе "Бешикташа".

"Это отрицательный результат, но с точки зрения игры и способности команды доминировать над соперником позитив есть. Мы играли не против "Бешикташа", а сборной Африки - гамбийцев, конголежцев, гонцов, ангольцев. Против них тяжело играть 11 воспитанниками клуба. Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. "Бешикташ" - хорошая команда. Они совершили хорошие трансферы", - сказал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Вчера в стартовом составе "Бешикташа" на матч с "Динамо" вышли 5 африканских игроков. Мирча Луческу выпустил в основе 11 украинцев