Луческу после поражения сделал провокационное заявление и назвал "Бешикташ" сборной Африки.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что во вчерашнем матче украинцы проиграли не "Бешикташу", а сборной Африки
Об этом сообщает DigiSport.ro.
Луческу провокативно поделился мыслями об интернациональном составе "Бешикташа".
"Это отрицательный результат, но с точки зрения игры и способности команды доминировать над соперником позитив есть. Мы играли не против "Бешикташа", а сборной Африки - гамбийцев, конголежцев, гонцов, ангольцев. Против них тяжело играть 11 воспитанниками клуба. Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. "Бешикташ" - хорошая команда. Они совершили хорошие трансферы", - сказал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.
Вчера в стартовом составе "Бешикташа" на матч с "Динамо" вышли 5 африканских игроков. Мирча Луческу выпустил в основе 11 украинцев
- В четверг, 24 августа, "Динамо" проиграло турецкому "Бешикташу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.03Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное