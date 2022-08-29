Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Отвечая на вопрос, провел ли защитник команды Илья Забарный последний матч за "Динамо", румынский тренер ответил, что возможно игра была последней в должности главного тренера для него лично.

"Почему? Вы считаете, что он может больше не попасть в состав? Может быть, для меня это был последний матч, но не для Забарного", - сказал Луческу.

77-летний румынский тренер возглавил "Динамо" в 2021 году и в новом сезоне не смог вывести киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов. Команда продолжит выступления в Лиге Европы.

28 августа "Динамо" стартовало в чемпионате Украины по разгромному домашнему поражению от "Днепра-1".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb