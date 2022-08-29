Луческу после поражения от "Днепра-1" намекнул на отставку из "Динамо"
Мирча Луческу после поражения 0:3 от "Днепра-1" заявил, что, возможно, провел последний матч в должности главного тренера киевского "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Отвечая на вопрос, провел ли защитник команды Илья Забарный последний матч за "Динамо", румынский тренер ответил, что возможно игра была последней в должности главного тренера для него лично.
"Почему? Вы считаете, что он может больше не попасть в состав? Может быть, для меня это был последний матч, но не для Забарного", - сказал Луческу.
77-летний румынский тренер возглавил "Динамо" в 2021 году и в новом сезоне не смог вывести киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов. Команда продолжит выступления в Лиге Европы.
- 28 августа "Динамо" стартовало в чемпионате Украины по разгромному домашнему поражению от "Днепра-1".
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