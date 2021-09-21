Луческу после драки на трибунах запретил футболистам "Динамо" подходить к ультрас
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу запретил игрокам киевского клуба благодарить ультрас за поддержку после избиения обычных болельщиков во время матча чемпионата Украины против "Александрии"
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик на канале FootballHub в YouTube.
По его словам, румынский тренер запретил своим футболистам подходить к сектору ультрас после победы над "Александрией" (1: 0).
Луческу кричал динамовцам "Они - не болельщики".
Таким образом, тренер "Динамо" отреагировал на инцидент во время матча, когда ультрас устроили драку с болельщиками, которые пришли на стадион с детьми и сделали замечание фанатам через воспаленные файеры.
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Напомним, 18 сентября "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" .
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