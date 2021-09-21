Луческу после драки на трибунах запретил футболистам "Динамо" подходить к ультрас

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик на канале FootballHub в YouTube.

По его словам, румынский тренер запретил своим футболистам подходить к сектору ультрас после победы над "Александрией" (1: 0).

Луческу кричал динамовцам "Они - не болельщики".

Таким образом, тренер "Динамо" отреагировал на инцидент во время матча, когда ультрас устроили драку с болельщиками, которые пришли на стадион с детьми и сделали замечание фанатам через воспаленные файеры.

Напомним, 18 сентября "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb