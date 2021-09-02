Луческу пообещал обсудить с динамовцами их игру в матче Украина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Fanatik.ro .



В матче Украина - Казахстан сыграли 7 игроков киевского "Динамо" - Вячеслав Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.



Главный тренер киевлян Мирча Луческу признал, что его игроки ошибались и пообещал обсудить с ними моменты в клубе.



"Как бы то ни было, в футболе возможно все. На сегодняшний день достигнут уровень сбалансированности сборных. Именно это мы увидели в матче Казахстан - Украина. Даже мои игроки ошибались. Я буду обсуждать с ними все эти моменты и анализировать их игру в сборной. Были допущены ошибки, которые стали решающими ", - сказал Мирча Луческу.



В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках - сборная Франции.

Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана.

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