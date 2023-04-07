Луческу подтвердил информацию, что им заинтересовалась "Ницца"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил информацию, что с ним контактировали представители французской "Ниццы"
Об этом сообщает PrimaSport.
"Прошлым летом меня хотел видеть "Фенербахче" еще до назначения Жорже Жезуса, но я не желал этого. Были разговоры – когда мы играли с "Ренном", то приезжали представители "Ниццы", но мне даже в голову не пришла идея, чтобы согласиться" . Здесь в Украине прилагают большие усилия, чтобы продолжить чемпионат. Это не мой характер, я не мог сделать так, чтобы оставить команду в той ситуации, в которой она была. Если люди решат, что нужны изменения, то я пойду", - сказал Мирча Луческу.
Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".
Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.
- 22 марта сообщалось, что "Ницца" определила Луческу – основным претендентом на должность главного тренера.
- 2 апреля "Динамо" обыграло "Львов" в сотом матче румына Мирчи Луческу в должности главного тренера киевского клуба. После этого Луческу заявил, что в условиях войны не имеет права уходить с поста главного тренера киевского "Динамо".
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