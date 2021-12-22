Луческу подтвердил, что Миколенко переходит в английский клуб

Об этом Луческу заявил в интервью GSP.ro.

По его словам, левый защитник киевлян Виталий Миколенко переходит в команду из Ливерпуля.

"Рад, что молодой игрок из моей команды сейчас переходит в "Эвертон". Я имею в виду Миколенко. На его место придет другой 18-19-летний футболист. Другим в защите 19-20 лет. Поэтому продолжаем и дальше играть очень молодой командой . Им нужно работать гораздо усерднее, чем опытным", – сказал Луческу, который стал первым официальным представителем "Динамо", подтвердившим трансфер.

22-летний Виталий Миколенко является воспитанником "Динамо", сыграл за киевский клуб 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач. На его счету 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" занимает 14-е место в чемпионате Англии.

Напомним, 20 декабря инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Виталий Миколенко станет игроком английского "Эвертона".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb