Луческу ответил, почему он может уйти из "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что уйдет из команды, если почувствует момент физической слабости
Об этом сообщает Digi Sport.
"Мы пришли в "Динамо" при пандемии, и достигли результат, о котором в Киеве уже и не думали. Годом ранее "Шахтер" выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка. И с этой командой мы выиграли чемпионат, опередив "Шахтер" на 11 очков. Поэтому уйти из команды тогда было невозможно. Если теперь буду иметь момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об отказе не может быть и речи", - рассказал Мирча Луческу.
77-летний румынский тренер возглавил "Динамо" в 2020 году. В этом сезоне команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги Европы, где набрала всего 1 балл. В УПЛ киевляне идут третьими.
Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
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