Луческу ответил, почему он может уйти из "Динамо"

Об этом сообщает Digi Sport.

"Мы пришли в "Динамо" при пандемии, и достигли результат, о котором в Киеве уже и не думали. Годом ранее "Шахтер" выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка. И с этой командой мы выиграли чемпионат, опередив "Шахтер" на 11 очков. Поэтому уйти из команды тогда было невозможно. Если теперь буду иметь момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об отказе не может быть и речи", - рассказал Мирча Луческу.

77-летний румынский тренер возглавил "Динамо" в 2020 году. В этом сезоне команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги Европы, где набрала всего 1 балл. В УПЛ киевляне идут третьими.

Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

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