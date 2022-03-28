Луческу ответил на критику своих слов о российских спортсменах, "которые не должны расплачиваться за агрессию против Украины"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объяснил, что выступил против отстранения российских атлетов от соревнований, поскольку считает, что спорт должен способствовать миру
Об этом Луческу заявил в интервью The Guardian.
По словам румынского тренера, после его высказывания, он подвергся критике.
"Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может способствовать миру. Возможно, это не поспособствует напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим", – сказал Луческу.
В то же время он уточнил, что российских спортсменов, поддерживающих военную агрессию против Украины, наказывать все-таки нужно.
"Я считаю, что тех, кто поддержал вторжение, следует отстранить, потому что спорт не имеет к этому никакого отношения. Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну. Говорящие об этом положительно являются жертвами пропаганды, этого нельзя делать", – объяснил Луческу.
- Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу.
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