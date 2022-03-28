Луческу ответил на критику своих слов о российских спортсменах, "которые не должны расплачиваться за агрессию против Украины"

Об этом Луческу заявил в интервью The Guardian.

По словам румынского тренера, после его высказывания, он подвергся критике.

"Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может способствовать миру. Возможно, это не поспособствует напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим", – сказал Луческу.

В то же время он уточнил, что российских спортсменов, поддерживающих военную агрессию против Украины, наказывать все-таки нужно.

"Я считаю, что тех, кто поддержал вторжение, следует отстранить, потому что спорт не имеет к этому никакого отношения. Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну. Говорящие об этом положительно являются жертвами пропаганды, этого нельзя делать", – объяснил Луческу.

Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу.

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