Луческу отреагировал на незасчитанный гол "Динамо" в ворота "Бенфики"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Мирчи Луческу, он жалеет, что английский арбитр Энтони Тейлор не засчитал гол Николая Шапаренко португальцам на последних секундах матча из-за офсайда у Дениса Гармаша, но это ошибка "Динамо", а не рефери.

"Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие голевые моменты и забили мяч, я был бы доволен результатом, а так остался осадок из-за отмененный гол. К сожалению, забитый гол не был засчитан. Если было положение" вне игры ", это наша ошибка, не нужно было в него попадать. Мне здесь нечего комментировать ", - сказал Луческу после матча 1-го тура ЛЧ, в котором" Динамо "сыграло в Киеве в нулевую ничью с" Бенфикой ".

Напомним, во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".

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