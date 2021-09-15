Луческу отреагировал на незасчитанный гол "Динамо" в ворота "Бенфики"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление, что арбитр не засчитал гол Николая Шапаренко в ворота "Бенфики" в матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам Мирчи Луческу, он жалеет, что английский арбитр Энтони Тейлор не засчитал гол Николая Шапаренко португальцам на последних секундах матча из-за офсайда у Дениса Гармаша, но это ошибка "Динамо", а не рефери.
"Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие голевые моменты и забили мяч, я был бы доволен результатом, а так остался осадок из-за отмененный гол. К сожалению, забитый гол не был засчитан. Если было положение" вне игры ", это наша ошибка, не нужно было в него попадать. Мне здесь нечего комментировать ", - сказал Луческу после матча 1-го тура ЛЧ, в котором" Динамо "сыграло в Киеве в нулевую ничью с" Бенфикой ".
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Напомним, во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
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