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Луческу объяснил, почему не имеет права покинуть "Динамо"

2 апреля, 2023 воскресенье
18:48
Спорт

Румын Мирча Луческу заявил, что в условиях войны не имеет права покидать пост главного тренера киевского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Луческу, он никогда не мог вообразить, что его команде придется играть во время войны, поэтому в такой ситуации не имеет права покинуть "Динамо".

"Я никогда в жизни не мог представить, что придется играть в таких условиях. Это самый тяжелый чемпионат. Но я должен быть здесь, и в такой сложной ситуации не оставлю команду", - сказал Луческу.

Он добавил, что футболисты продолжают играть, чтобы создать ощущение, что жизнь даже во время войны продолжается.

"Люди смотрят на нас и понимают, что жизнь продолжается. Конечно, во время войны сложно играть на уровне западных команд, но крайне важно продолжать поддерживать имидж украинского футбола на высоком уровне", - рассказал Луческу после победы "Динамо" над "Львовом" из счетом 2:0.

Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".

война с Россией
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