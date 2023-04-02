Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Луческу, он никогда не мог вообразить, что его команде придется играть во время войны, поэтому в такой ситуации не имеет права покинуть "Динамо".

"Я никогда в жизни не мог представить, что придется играть в таких условиях. Это самый тяжелый чемпионат. Но я должен быть здесь, и в такой сложной ситуации не оставлю команду", - сказал Луческу.

Он добавил, что футболисты продолжают играть, чтобы создать ощущение, что жизнь даже во время войны продолжается.

"Люди смотрят на нас и понимают, что жизнь продолжается. Конечно, во время войны сложно играть на уровне западных команд, но крайне важно продолжать поддерживать имидж украинского футбола на высоком уровне", - рассказал Луческу после победы "Динамо" над "Львовом" из счетом 2:0.

Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".