Луческу обвинил судью в поражении "Динамо" в матче против "Барселоны" в ЛЧ

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



По словам Луческу, он уверен, что арбитр встречи должен был ставить пенальти в ворота "Барселоны".



"Они нас переиграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинга. К сожалению, у нас не хватило большей смелости, чтобы развивать и завершать атаки. Во второй половине мы уже не боялись играть и атаковать. Еще фол был на Гармаша в штрафной , защитник сыграл против него. Сила "Барселоны" - агрессивность при прессинга в атаке ", - сказал тренер" Динамо "Мирча Луческу.

"Динамо" уступило "Барселоне" 0: 1 и с 1 очком опустился на четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют 3 пункта и идут третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и идет вторым.

Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .

Второй круг группового раунда ЛЧ "Динамо" начнет 2 ноября в Киеве матчем против "Барселоны".