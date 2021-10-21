Луческу обвинил судью в поражении "Динамо" в матче против "Барселоны" в ЛЧ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что арбитр должен был ставить пенальти в ворота "Барселоны" в матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
По словам Луческу, он уверен, что арбитр встречи должен был ставить пенальти в ворота "Барселоны".
"Они нас переиграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинга. К сожалению, у нас не хватило большей смелости, чтобы развивать и завершать атаки. Во второй половине мы уже не боялись играть и атаковать. Еще фол был на Гармаша в штрафной , защитник сыграл против него. Сила "Барселоны" - агрессивность при прессинга в атаке ", - сказал тренер" Динамо "Мирча Луческу.
"Динамо" уступило "Барселоне" 0: 1 и с 1 очком опустился на четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют 3 пункта и идут третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и идет вторым.Второй круг группового раунда ЛЧ "Динамо" начнет 2 ноября в Киеве матчем против "Барселоны".
- Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .
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