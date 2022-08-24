Об этом сообщает Mais Futebol .

По его словам, динамовцы вынуждены были готовиться к выступлению в Лиге чемпионов в сложных условиях.

"Бенфика" была намного сильнее "Динамо". Несколько месяцев наши футболисты даже не ездили домой, не видели родных. Трудно найти другую команду, которая была в такой же ситуации. Мы только 28 августа стартуем в чемпионате Украины", – сказал Луческу.

Он добавил, что из-за войны войны в Украине киевский клуб не осуществлял трансферов и был вынужден рассчитывать на молодых футболистов.

"из-за войны нам пришлось брать игроков из молодежного состава, которые не подготовлены. В защите у нас были 19, 20 и 21-летний игрок. Результат мог быть и 0:6, и 0:7. Есть большая разница между командами. Первый гол - большая ошибка вратаря, а второй - защитника, отдавшего мяч Рафи Силви. И третий тоже", - рассказал Луческу после поражения от "Бенфики" в ответном матче со счетом 0:3.

23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.

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