Луческу назвал причины поражения "Динамо" от "Бенфики"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал главной причиной поражения от "Бенфики" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов большую разницу в классе между командами
Об этом сообщает Mais Futebol .
По его словам, динамовцы вынуждены были готовиться к выступлению в Лиге чемпионов в сложных условиях.
"Бенфика" была намного сильнее "Динамо". Несколько месяцев наши футболисты даже не ездили домой, не видели родных. Трудно найти другую команду, которая была в такой же ситуации. Мы только 28 августа стартуем в чемпионате Украины", – сказал Луческу.
Он добавил, что из-за войны войны в Украине киевский клуб не осуществлял трансферов и был вынужден рассчитывать на молодых футболистов.
"из-за войны нам пришлось брать игроков из молодежного состава, которые не подготовлены. В защите у нас были 19, 20 и 21-летний игрок. Результат мог быть и 0:6, и 0:7. Есть большая разница между командами. Первый гол - большая ошибка вратаря, а второй - защитника, отдавшего мяч Рафи Силви. И третий тоже", - рассказал Луческу после поражения от "Бенфики" в ответном матче со счетом 0:3.
-
23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное