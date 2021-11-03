Луческу назвал несправедливым поражение "Динамо" от "Барселоны"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне в домашней игре с испанской "Барселоной" в Лиге чемпионов заслуживали как минимум ничью
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам румынского тренера, киевляне хорошо сыграли с каталонцами и не заслужили поражение 0:1.
"Считаю, что сегодня мы заслуживали получить по меньшей мере ничью. Мы хорошо сыграли с "Барселоной", на уровне этой великой команды, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку", - сказал Луческу.
Он пообещал, что "Динамо" будет достойно выглядеть в следующей игре 23 ноября в Киеве против немецкой "Баварии".
"Мы сыграли гораздо смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В общем команда действовала увереннее. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки приобретают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с "Баварией" будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо", - заверил Луческу.
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Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".
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