Луческу назвал несправедливым поражение "Динамо" от "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам румынского тренера, киевляне хорошо сыграли с каталонцами и не заслужили поражение 0:1.

"Считаю, что сегодня мы заслуживали получить по меньшей мере ничью. Мы хорошо сыграли с "Барселоной", на уровне этой великой команды, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку", - сказал Луческу.

Он пообещал, что "Динамо" будет достойно выглядеть в следующей игре 23 ноября в Киеве против немецкой "Баварии".

"Мы сыграли гораздо смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В общем команда действовала увереннее. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки приобретают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с "Баварией" будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо", - заверил Луческу.

Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".

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