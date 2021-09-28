Луческу назвал лучшую команду нынешней Лиги чемпионов
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что мюнхенская "Бавария" является лучшей командой в нынешней Лиге чемпионов
Об этом сообщает iSport.ua .
Луческу также вспомнил, что в своей истории "Динамо" уже побеждало "Баварию".
"Многие говорят, что Бавария - машина и ее сложно остановить. В своей истории "Динамо" добивалось ярких побед над "Баварией". Главное - чтобы мои игроки уходили с поля в высоко поднятой головой. Чтобы им не было стыдно за проделанную работу. "Бавария" - самая сильная команда в ЛЧ, у них огромные шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, с отличными игроками, особенно в физическом плане. Для нас важно, что мы играем в этом турнире с командами такого уровня", - сказал Мирча Луческу.
Матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября. Начало - в 22:00.
После 1-го тура группу E возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. У "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.
- 27 сентября Мирча Луческу подписал новый контракт с киевским топ-клубом.
- 28 сентября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что не сомневается в успехе своей команды в матче с "Динамо" в Лиге чемпионов.
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