Луческу назвал лучшую команду нынешней Лиги чемпионов

Об этом сообщает iSport.ua .



Луческу также вспомнил, что в своей истории "Динамо" уже побеждало "Баварию".



"Многие говорят, что Бавария - машина и ее сложно остановить. В своей истории "Динамо" добивалось ярких побед над "Баварией". Главное - чтобы мои игроки уходили с поля в высоко поднятой головой. Чтобы им не было стыдно за проделанную работу. "Бавария" - самая сильная команда в ЛЧ, у них огромные шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, с отличными игроками, особенно в физическом плане. Для нас важно, что мы играем в этом турнире с командами такого уровня", - сказал Мирча Луческу.

Матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября. Начало - в 22:00.



После 1-го тура группу E возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. У "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb