Луческу назвал главного фаворита Евро-2020
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что считает главным фаворитом чемпионата Европы по футболу сборную Италии
Об этом сообщает Tuttosport .
По мнению румынского тренера киевского клуба, Евро-2020 выиграет сборная Италии.
"Кто выиграет Евро-2020? Италия. Я говорю об этом искренне и не только потому, что привязан к Италии. Манчини показал, что у него есть четкие идеи, и он заслуживает аплодисментов", - сказал Луческу.
Сборная Италии 2 июля поспорит за выход в полуфинал с Бельгией. Швейцария в тот же день встретится с Испанией. 3 июля Чехия сыграет с Данией, а Украина - с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- Также стало известно, что травмированный в матче против Швеции форвард сборной Украины Артем Беседин больше не сыграет на турнире .
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