Луческу назвал главного фаворита Евро-2020

Об этом сообщает Tuttosport .

По мнению румынского тренера киевского клуба, Евро-2020 выиграет сборная Италии.

"Кто выиграет Евро-2020? Италия. Я говорю об этом искренне и не только потому, что привязан к Италии. Манчини показал, что у него есть четкие идеи, и он заслуживает аплодисментов", - сказал Луческу.

Сборная Италии 2 июля поспорит за выход в полуфинал с Бельгией. Швейцария в тот же день встретится с Испанией. 3 июля Чехия сыграет с Данией, а Украина - с Англией.

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