Луческу нашел оправдание сокрушительной поражении "Динамо" от "Баварии"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Мирчи Луческу, до первого гола киевляне играли хорошо и сдерживали натиск соперника, но все испортил одиннадцатиметровый, назначенный за игру Сергея Сидорова рукой.

"Пенальти и пропущенный гол изменил ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуку - его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили", - сказал Луческ .

Румынский тренер добавил, что считает "Баварию" главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов.

"Бавария" - очень сильный соперник для нас. "Бавария" - кандидат номер один на выигрыш Лиги чемпионов ", - убежден Луческу.

Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.

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