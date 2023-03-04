Луческу нашел оправдание поражению "Динамо" от "Ингульца"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По его словам, во время обоих пропущенных голов рефери матча Екатерина Монзуль допустила ошибки.

"Оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол – соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот была игра рукой. Такие же фолы в другую сторону арбитр фиксировала. "Неправильная трактовка эпизодов привела к двум голам "Ингульца", а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром", - сказал Луческу.

Он добавил, что ошибки в пользу соперников "Динамо" в нынешнем сезоне приобрели системный характер.

"Подобную трактовку эпизодов мы видим не впервые, это уже четвертая или пятая подобная игра. У нас уже были и исключения. Возникает много вопросов, в частности, почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу. Все это время я мало говорил о судействе, однако вынужден признать, что эти ошибки влияют на игру. Такое впечатление, что она просто издевается над нашей командой и нашими игроками", - возмутился Луческу после домашнего поражения "Динамо" от "Ингульца" со счетом 0:2 .