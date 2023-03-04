Луческу нашел оправдание поражению "Динамо" от "Ингульца"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной поражения киевлян от "Ингульца" в чемпионате Украины стали ошибки арбитра
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По его словам, во время обоих пропущенных голов рефери матча Екатерина Монзуль допустила ошибки.
"Оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол – соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот была игра рукой. Такие же фолы в другую сторону арбитр фиксировала. "Неправильная трактовка эпизодов привела к двум голам "Ингульца", а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром", - сказал Луческу.
Он добавил, что ошибки в пользу соперников "Динамо" в нынешнем сезоне приобрели системный характер.
"Подобную трактовку эпизодов мы видим не впервые, это уже четвертая или пятая подобная игра. У нас уже были и исключения. Возникает много вопросов, в частности, почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу. Все это время я мало говорил о судействе, однако вынужден признать, что эти ошибки влияют на игру. Такое впечатление, что она просто издевается над нашей командой и нашими игроками", - возмутился Луческу после домашнего поражения "Динамо" от "Ингульца" со счетом 0:2 .
- 4 марта в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле уступило "Ингульцу" .
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