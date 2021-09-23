Луческу набросился на "Шахтер" с обвинениями после поражения в Суперкубке
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обвинил футболистов "Шахтера" в излишней агрессии после поражения в матче за Суперкубок Украины
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам румынского тренера, "Шахтер" в среду был сильнее "Динамо", но его футболисты вели себя слишком агрессивно и без уважения к соперникам.
"Шахтер" сегодня был сильнее. Что мне сегодня не понравилось, это атмосфера. Я не понял, почему все выбегали на поле со скамейки запасных, почему так агрессивно себя вели. Я этого не могу понять: зачем столько агрессии, зачем столько злости? Футбольный праздник был испорчен агрессивным поведением наших соперников. Это воспитание и неуважение к нам, как к футбольной команды ", - возмутился Луческу после поражения со счетом 0: 3.
- Напомним, 22 сентября "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.
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