Луческу набросился на "Шахтер" с обвинениями после поражения в Суперкубке

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам румынского тренера, "Шахтер" в среду был сильнее "Динамо", но его футболисты вели себя слишком агрессивно и без уважения к соперникам.

"Шахтер" сегодня был сильнее. Что мне сегодня не понравилось, это атмосфера. Я не понял, почему все выбегали на поле со скамейки запасных, почему так агрессивно себя вели. Я этого не могу понять: зачем столько агрессии, зачем столько злости? Футбольный праздник был испорчен агрессивным поведением наших соперников. Это воспитание и неуважение к нам, как к футбольной команды ", - возмутился Луческу после поражения со счетом 0: 3.