Луческу может возглавить сборную Украины, - СМИ

Об этом сообщает румынское издание Sport.ro.

По информации источника, Мирча Луческу является главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины. Румыну будет легко адаптироваться в национальной команде, ведь основной костяк состоит из игроков "Динамо". Другие детали пока не сообщаются.

Если Луческу возглавит сборную Украины, то румынское издание считает, что его место в "Динамо" займет Георге Хаджи - легендарный румынский футболист. На эту кандидатуру якобы обратил внимание президент киевлян Игорь Суркис.

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