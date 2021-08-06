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Луческу может возглавить сборную Украины, - СМИ

6 августа, 2021 пятница
15:02
Спорт Мирча Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может возглавить сборную Украины по футболу

Об этом сообщает румынское издание Sport.ro.

По информации источника, Мирча Луческу является главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины. Румыну будет легко адаптироваться в национальной команде, ведь основной костяк состоит из игроков "Динамо". Другие детали пока не сообщаются.

Если Луческу возглавит сборную Украины, то румынское издание считает, что его место в "Динамо" займет Георге Хаджи - легендарный румынский футболист. На эту кандидатуру якобы обратил внимание президент киевлян Игорь Суркис.

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УАФ
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