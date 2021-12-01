Луческу может променять "Динамо" на сборную Румынии, - СМИ

Об этом сообщает Digi Sport.



По информации источника, Федерация футбола Румынии составила список тренеров, которые потенциально могут возглавить национальную команду страны. В шорт-листе нашлось место и для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, рассматриваемого как один из приоритетных вариантов.



В Румынии ищут нового тренера для сборной, после того как свой пост покинул Мирел Редой. У специалиста 30 ноября истек срок контракта, а о новом соглашении специалист и ФФР не договорились.

Контракт Луческу с "Динамо" действует до 2024 года. Румынский тренер возглавил "Динамо" летом 2020 года.



76-летний Мирча Луческу выиграл с "Динамо" УПЛ и Кубок Украины, дважды вывел команду в групповой этап в групповой этап Лиги чемпионов.

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