Луческу может променять "Динамо" на сборную Румынии, - СМИ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу вошел в список специалистов, рассматриваемых на работу в сборную Румынии по футболу
Об этом сообщает Digi Sport.
По информации источника, Федерация футбола Румынии составила список тренеров, которые потенциально могут возглавить национальную команду страны. В шорт-листе нашлось место и для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, рассматриваемого как один из приоритетных вариантов.
В Румынии ищут нового тренера для сборной, после того как свой пост покинул Мирел Редой. У специалиста 30 ноября истек срок контракта, а о новом соглашении специалист и ФФР не договорились.
Контракт Луческу с "Динамо" действует до 2024 года. Румынский тренер возглавил "Динамо" летом 2020 года.
76-летний Мирча Луческу выиграл с "Динамо" УПЛ и Кубок Украины, дважды вывел команду в групповой этап в групповой этап Лиги чемпионов.
- Напомним, 22 сентября "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.
- После игры Мирча Луческу обвинил футболистов "Шахтера" в излишней агрессии.
- В ответ главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что он не нуждается в уроках морали от Мирчи Луческу.
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