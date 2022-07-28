Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Путине
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческо не пришел на пресс-конференцию после матча с "Фенербахче" из-за возгласов турецких фанатов о Владимире Путине во время игры
Об этом пишет Tribuna.ua .
После гола Виталия Буяльского турецкие болельщики скандировали на стадионе Стамбула: "Ла-ла-ла, Владимир Путин".
"Динамо" победило со счетом 2:1 в дополнительное время и вышло в 3 раунд, в котором будет играть со "Штурмом".
- 27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".
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