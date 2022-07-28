Об этом пишет Tribuna.ua .

После гола Виталия Буяльского турецкие болельщики скандировали на стадионе Стамбула: "Ла-ла-ла, Владимир Путин".

"Динамо" победило со счетом 2:1 в дополнительное время и вышло в 3 раунд, в котором будет играть со "Штурмом".

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb