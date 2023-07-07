В пятницу, 7 июля, на Всеукраинском правозащитном форуме "Легион права" Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил недовольство работой Международного комитета Красного Креста.

"На мой взгляд, они не выполняют свой мандат, я это говорил публично и буду говорить, пока они не изменят свои подходы. Я это лично выразил новой президенту Международного комитета Красного Креста", - сказал Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что Мирьяну Сполярич-Эггер назначили 1 октября 2022 года и в первую очередь глава МККК пообщалась с украинским Уполномоченным.

"У нас была встреча 5 октября, я специально поехал в Женеву. Подходы не меняются, к сожалению, поэтому мы можем им предлагать очень многое, но я не вижу, что у них есть желание реально что-то менять", - добавил Лубинец.

Во время форума омбудсмен Украины, правозащитники, представители общественных и международных организаций говорят о наработках в защите прав человека, определяют неотложные проблемы и ищут общие и эффективные решения. Среди участников – и люди, чьи права были нарушены.

Также на мероприятии обсуждают детали Операционного плана Стратегии развития Офиса Омбудсмена.