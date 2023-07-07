Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат.
Омбудсмен отметил отсутствие инициативы и невыполнение своего мандата Международным комитетом Красного Креста
В пятницу, 7 июля, на Всеукраинском правозащитном форуме "Легион права" Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил недовольство работой Международного комитета Красного Креста.
"На мой взгляд, они не выполняют свой мандат, я это говорил публично и буду говорить, пока они не изменят свои подходы. Я это лично выразил новой президенту Международного комитета Красного Креста", - сказал Лубинец.
Омбудсмен напомнил, что Мирьяну Сполярич-Эггер назначили 1 октября 2022 года и в первую очередь глава МККК пообщалась с украинским Уполномоченным.
"У нас была встреча 5 октября, я специально поехал в Женеву. Подходы не меняются, к сожалению, поэтому мы можем им предлагать очень многое, но я не вижу, что у них есть желание реально что-то менять", - добавил Лубинец.
Во время форума омбудсмен Украины, правозащитники, представители общественных и международных организаций говорят о наработках в защите прав человека, определяют неотложные проблемы и ищут общие и эффективные решения. Среди участников – и люди, чьи права были нарушены.
Также на мероприятии обсуждают детали Операционного плана Стратегии развития Офиса Омбудсмена.
- В августе 2022 года Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящим из Азовстали украинским военным, которые потом оказались в российском плену.
- 8 декабря Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с четырехдневным визитом.
- 6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.
- По состоянию на 7 июля за время полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена 2576 граждан, среди них 144 гражданских человека. В то же время, более 25 тысяч человек считаются гражданскими заложниками РФ.
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