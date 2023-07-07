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Лубинец: Украина за время полномасштабной войны вернула из российского плена 2576 граждан, из которых 144 - гражданские

7 июля, 2023 пятница
13:52
Война с Россией

За время полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена 2576 граждан, среди них 144 гражданских человека. В то же время более 25 тысяч человек считаются гражданскими заложниками РФ

Об этом сообщил омбудсман Украины Дмитрий Лубинец во время Всеукраинского правозащитного форума "Легион права".

"Вчера состоялся очередной возврат пленных. По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 - гражданские заложники", - отметил Лубинец.

Также он отметил, что на 7 июля в российском плену остаются по меньшей мере 25 тысяч украинцев.

"Сколько нужно времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это уйдут годы, десятилетия. У нас нет столько времени. Каждый день Российская Федерация подвергает пыткам наших граждан", - сказал омбудсман.

Кроме этого, Лубинец отметил, что на 7 июля Украина вернула 382 ребенка с российской земли.

  • 6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.
Украина
Россия
пленние
обмен пленными
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