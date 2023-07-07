Об этом сообщил омбудсман Украины Дмитрий Лубинец во время Всеукраинского правозащитного форума "Легион права".

"Вчера состоялся очередной возврат пленных. По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 - гражданские заложники", - отметил Лубинец.

Также он отметил, что на 7 июля в российском плену остаются по меньшей мере 25 тысяч украинцев.

"Сколько нужно времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это уйдут годы, десятилетия. У нас нет столько времени. Каждый день Российская Федерация подвергает пыткам наших граждан", - сказал омбудсман.

Кроме этого, Лубинец отметил, что на 7 июля Украина вернула 382 ребенка с российской земли.