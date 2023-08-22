Лубинец: Состояние здоровья крымского политзаключенного Богдана Зизы до сих пор неизвестен

Об этом он сообщил в telegram.

По словам Лубинца, родственники художника Богдана Зизы, безосновательно приговоренного в РФ к 15 годам заключения, обеспокоены состоянием его здоровья после 17-дневной голодовки, которую он прекратил 27 июня.

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"Связи с ним в семье нет. Поэтому неизвестно, где именно содержат парня, в каких условиях и оказывают ли ему необходимую медицинскую помощь. Родные знают лишь, что его этапировали в Новочеркасск, что под Ростовом", - подчеркнул омбудсмен.

Справка

6 июня российский военный суд приговорил к 15 годам заключения в колонии всеобщего режима крымского художника Зизу.

В ходе судебного заседания Зиза объявил, что с 10 июня начнет голодовку. Он также потребовал лишить его российского гражданства, освободить всех политзаключенных из российских тюрем.

Зизе захватчики инкриминировали четыре статьи УК РФ: совершен теракт; угроза совершения теракта; призыв к терроризму и вандализм по политическим причинам.

16 мая 2022 года парень облил синей и желтой красками здание "администрации" Евпатории, после чего бросил в нее коктейль с зажигательной смесью. В тот же день его арестовали, пытали и угрожали, под давлением заставили записать на видео "признание". Сначала его содержали в СИЗО Симферополя, после чего перевезли в пенитенциарное учреждение в РФ.