Лубинец: Состояние здоровья крымского политзаключенного Богдана Зизы до сих пор неизвестен
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что состояние здоровья крымского политзаключенного Богдана Зизы после голодовки до сих пор остается неизвестным
Об этом он сообщил в telegram.
По словам Лубинца, родственники художника Богдана Зизы, безосновательно приговоренного в РФ к 15 годам заключения, обеспокоены состоянием его здоровья после 17-дневной голодовки, которую он прекратил 27 июня.
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"Связи с ним в семье нет. Поэтому неизвестно, где именно содержат парня, в каких условиях и оказывают ли ему необходимую медицинскую помощь. Родные знают лишь, что его этапировали в Новочеркасск, что под Ростовом", - подчеркнул омбудсмен.
Справка
6 июня российский военный суд приговорил к 15 годам заключения в колонии всеобщего режима крымского художника Зизу.
В ходе судебного заседания Зиза объявил, что с 10 июня начнет голодовку. Он также потребовал лишить его российского гражданства, освободить всех политзаключенных из российских тюрем.
Зизе захватчики инкриминировали четыре статьи УК РФ: совершен теракт; угроза совершения теракта; призыв к терроризму и вандализм по политическим причинам.
16 мая 2022 года парень облил синей и желтой красками здание "администрации" Евпатории, после чего бросил в нее коктейль с зажигательной смесью. В тот же день его арестовали, пытали и угрожали, под давлением заставили записать на видео "признание". Сначала его содержали в СИЗО Симферополя, после чего перевезли в пенитенциарное учреждение в РФ.
- Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским политзаключенным в РФ и территории временно оккупированного Крыма систематически отказывают в необходимой медицинской помощи.
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