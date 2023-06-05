Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Лубинец рассказал посланнику Папы Римского об убийствах, изнасилованиях и похищениях украинских детей военными РФ

Лубинец рассказал посланнику Папы Римского об убийствах, изнасилованиях и похищениях украинских детей военными РФ

5 июня, 2023 понедельник
21:27
Война с Россией

Посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Украину. С уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем они обсудили преступления РФ против маленьких украинцев и механизмы возвращения вывезенных Россией детей

Об этом сообщает Укринформ.

Маттео Дзуппи заверил в поддержке Украины и подчеркнул, что война является шагом назад, который разрушает все и от которого страдают дети.

"Конечно, церковь сделает все возможное для защиты жизни детей", – сказал он.

Уполномоченный ВРУ по правам человека сообщил, что за время полномасштабного вторжения Россия убила более 500 украинских детей и продолжает совершать преступления против маленьких украинцев. Он напомнил, что самому маленькому ребенку, который погиб при обстреле роддома в Запорожье, было всего 2 дня от рождения.

"Буквально вчера ребенок, которому было всего два года, погиб в Днепре от удара российской ракеты", - добавил Лубинец.

Уполномоченный ВРУ по правам человека также рассказал, что на сегодняшний день Украина верифицировала данные 19 505 украинских детей, которых депортировала Россия. Вернуть в Украину уже удалось 371 ребенка.

"Возвращение каждого ребенка - это как маленькая спецоперация. Когда ты знаешь, что Российская Федерация никогда не будет тебе способствовать и помогать, мы должны делать все, чтобы украинские дети вернулись. На сегодняшний день нам удалось вернуть 371 ребенка. Возможно, с вашим участием удастся кардинально изменить эту цифру", - сказал Лубинец.

Омбудсман также подчеркнул, что при выдаче украденным украинским детям документов российского образца РФ меняет определенные сведения в них.

"Меняется какая-то буква, а по факту меняется вся информация. Это делается для того, чтобы мы никогда не вернули своих детей", - убежден он.

Специальный посланник Папы Римского побывал с визитом в Буче

Во время визита в Украину Маттео Дзуппи посетил Бучу, где своими глазами увидел, какую сверхвысокую цену украинцы платят за свободу и мир во всем мире.

Об этом сообщили в телеграме Киевской ОГА. В поездке по региону его сопровождали председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко и представители местных властей. В частности, делегация побывала возле церкви святого Андрея Первозванного в Буче – месте, где во время оккупации были похоронены 119 мирных жителей. Маттео Дзуппи также осмотрел фотовыставку зверств россиян в Буче. Особенно кардинала Дзуппи поразили истории убийства детей.

"Это ужасно. Обязательно должна быть справедливость и зло должно понести ответственность", – подчеркнул Маттео Дзуппи.

Посол Папы Римского пообещал лично рассказать о преступлениях россиян Папе Франциску. А еще – передать ему бучанскую памятную монету.

"Подобные истории являются болью для всего цивилизованного мира. Посланник Папы Римского рассказал о массовых убийствах нацистами мирных людей у итальянского города Болонья. Украинцы, как никто другой, стремятся, чтобы подобные страшные преступления против человечества никогда не повторялись", - сказал глава обладминистрации.

  • Напомним, в середине мая в Ватикане сообщили, что создали миротворческую миссию по агрессии РФ в Украине. В ее рамках было договорено, что в Москву отправится архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев – кардинал Маттео Мария Дзуппи. Посол Папы Римского Франциска по миру в Украине кардинал Маттео Дзуппи назвал войну "пандемией" и заявил, что все христиане призваны быть миротворцами.
Читайте также:
Константин Жеваго
4 июня, 2023 воскресенье
Стоимость сырья падает, поэтому потребности повышать цену на электроэнергию нет, - Жеваго
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
4 июня, 2023 воскресенье
Игнат: Две ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого
F-16
5 июня, 2023 понедельник
В США разбился частный легкомоторный самолет, преследуемый истребителями, потому что он не выходил на связь
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.44
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
22:37
Обновлено
В Купянском районе в результате обстрелов поврежден трубопровод с аммиаком
22:34
В Австралии научно доказали невиновность женщины, отсидевшей 20 лет за убийство детей
22:30
Зеленский анонсировал санкции, которые ограничат российский военный потенциал
22:03
Армия РФ может уничтожить из артиллерии город Шебекино на Белгородщине, - перехват ГУР
22:02
Эксклюзив
Путин сделал временный выбор в игре со своими приближенными - дипломат Бессмертный
21:40
Аналитика
Сергей Згурец
Силы обороны двигаются на Бахмутском направлении по широкому фронту и имеют определенные успехи. Колонка Сергея Згурца
21:25
Дополнительное место для Тайры: объявлен состав сборной Украины на Игры Непокоренных-2023
21:08
Эксклюзив
Сообщения о сборе НБУ данных о платежах украинцев - информационный вброс для расшатывания банковской системы, - президент Ассоциации украинских банков
20:48
Шмыгаль: первые группы украинских пилотов отправились на обучение в Великобританию
20:34
Вышел украинский трейлер фильма "Миссия на двоих" с Джеки Чаном и Джоном Сина в главных ролях
20:25
Меджлис крымских татар подал на регистрацию как представительный орган коренного народа Украины
20:03
OPINION
Лукашенко и "украинский вопрос"
19:48
Обновлено
Россияне ударили по Балаклее, есть погибший и раненые
19:36
Ночью убит старший оперативный группировки "Белгород" полковник гвардии Стэсев, - ГУР
19:24
В один из населенных пунктов Луганщины прибыли 20 грузовиков раненых россиян, — Генштаб
19:15
Стартап Илона Маска Neuralink подорожал до $5 млрд, - Reuters
19:07
Эксклюзив
"Давление на грани жизни и смерти": оккупанты заставляют людей, нуждающихся в лекарствах, брать паспорта РФ, - депутат Запорожского облсовета
19:00
Обзор
Победные новости 467-го дня войны: ВСУ контрнаступает на некоторых направлениях, а секретный проект ГУР нанес РФ более $700 миллионов убытков
18:59
кибербезопасность
США работают над выделением Украине дополнительных $37 млн на кибербезопасность
18:42
Партнерский материал
Президент Favbet Foundation поддержал спортивный фестиваль для украинских семей в Загребе
18:33
США ввели санкции против россиян, причастных к попытке дестабилизации ситуации в Молдове
18:33
Маляр рассказала о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении
18:13
РФ зарегистрировала 2 судна зерновой инициативы на вход в порты Украины, но проигнорировала 56, ожидающих долгое время
18:08
Эксклюзив
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
Токаев элегантно послал Лукашенко: Климкин о приглашении Казахстана стать членом союзного государства
18:08
OPINION
Сергей Фурса
Никакая математика Путина не остановит
17:56
Глава МИД Британии Клеверли приехал в Киев и встретился с Зеленским
17:54
Журналиста Vesti.ua задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних парней, редакция заявила о его увольнении
17:52
Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, однако еще рано говорить о результатах, - генерал Милли
17:40
Обновлено
Легион "Свобода России" предлагает ЧВК Вагнера обменять несколько пленных россиян на командира 72-й бригады ВС РФ, Пригожин ответил
17:33
Эксклюзив
Один из вариантов разрешения конфликта в Косово - отдать сербские районы Белграда, - эксперт-балканистка Гелетий
17:33
Охраннику киевской поликлиники, не открывшему укрытие, готовят подозрение за распространение коммунистической символики
17:15
украина
В Украине постоянно проживают 29 млн человек, – Институт будущего
17:09
Эксклюзив
Враг пытается мощно нагружать украинскую ПВО, идет игра на истощение, - военный эксперт Рябых
17:08
Обновлено
Бельгия начала расследование возможного использования переданного Украине оружия на территории РФ, ГУР прокомментировало
16:48
Синегубов допустил возможность принудительной эвакуации жителей приграничья в Харьковской области
16:31
КМВА назвала количество враждебных целей, сбитых украинским ПВО над Киевом в мае
16:10
Эксклюзив
Оккупанты будут оборонять Чонгарский полуостров до последнего, - политолог Молчанов
16:07
OPINION
Почему Украина – не Израиль
16:06
В результате войны РФ в Украине пострадали 1520 объектов культурной инфраструктуры
16:02
Эксклюзив
В Мариуполе оккупанты забирают лучших врачей в военный госпиталь, оставляя гражданских без медпомощи, - Андрющенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV