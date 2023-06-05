Об этом сообщает Укринформ.

Маттео Дзуппи заверил в поддержке Украины и подчеркнул, что война является шагом назад, который разрушает все и от которого страдают дети.

"Конечно, церковь сделает все возможное для защиты жизни детей", – сказал он.

Уполномоченный ВРУ по правам человека сообщил, что за время полномасштабного вторжения Россия убила более 500 украинских детей и продолжает совершать преступления против маленьких украинцев. Он напомнил, что самому маленькому ребенку, который погиб при обстреле роддома в Запорожье, было всего 2 дня от рождения.

"Буквально вчера ребенок, которому было всего два года, погиб в Днепре от удара российской ракеты", - добавил Лубинец.

Уполномоченный ВРУ по правам человека также рассказал, что на сегодняшний день Украина верифицировала данные 19 505 украинских детей, которых депортировала Россия. Вернуть в Украину уже удалось 371 ребенка.

"Возвращение каждого ребенка - это как маленькая спецоперация. Когда ты знаешь, что Российская Федерация никогда не будет тебе способствовать и помогать, мы должны делать все, чтобы украинские дети вернулись. На сегодняшний день нам удалось вернуть 371 ребенка. Возможно, с вашим участием удастся кардинально изменить эту цифру", - сказал Лубинец.

Омбудсман также подчеркнул, что при выдаче украденным украинским детям документов российского образца РФ меняет определенные сведения в них.

"Меняется какая-то буква, а по факту меняется вся информация. Это делается для того, чтобы мы никогда не вернули своих детей", - убежден он.

Специальный посланник Папы Римского побывал с визитом в Буче

Во время визита в Украину Маттео Дзуппи посетил Бучу, где своими глазами увидел, какую сверхвысокую цену украинцы платят за свободу и мир во всем мире.

Об этом сообщили в телеграме Киевской ОГА. В поездке по региону его сопровождали председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко и представители местных властей. В частности, делегация побывала возле церкви святого Андрея Первозванного в Буче – месте, где во время оккупации были похоронены 119 мирных жителей. Маттео Дзуппи также осмотрел фотовыставку зверств россиян в Буче. Особенно кардинала Дзуппи поразили истории убийства детей.

"Это ужасно. Обязательно должна быть справедливость и зло должно понести ответственность", – подчеркнул Маттео Дзуппи.

Посол Папы Римского пообещал лично рассказать о преступлениях россиян Папе Франциску. А еще – передать ему бучанскую памятную монету.

"Подобные истории являются болью для всего цивилизованного мира. Посланник Папы Римского рассказал о массовых убийствах нацистами мирных людей у итальянского города Болонья. Украинцы, как никто другой, стремятся, чтобы подобные страшные преступления против человечества никогда не повторялись", - сказал глава обладминистрации.