Лубинец рассказал посланнику Папы Римского об убийствах, изнасилованиях и похищениях украинских детей военными РФ
Посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Украину. С уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем они обсудили преступления РФ против маленьких украинцев и механизмы возвращения вывезенных Россией детей
Об этом сообщает Укринформ.
Маттео Дзуппи заверил в поддержке Украины и подчеркнул, что война является шагом назад, который разрушает все и от которого страдают дети.
"Конечно, церковь сделает все возможное для защиты жизни детей", – сказал он.
Уполномоченный ВРУ по правам человека сообщил, что за время полномасштабного вторжения Россия убила более 500 украинских детей и продолжает совершать преступления против маленьких украинцев. Он напомнил, что самому маленькому ребенку, который погиб при обстреле роддома в Запорожье, было всего 2 дня от рождения.
"Буквально вчера ребенок, которому было всего два года, погиб в Днепре от удара российской ракеты", - добавил Лубинец.
Уполномоченный ВРУ по правам человека также рассказал, что на сегодняшний день Украина верифицировала данные 19 505 украинских детей, которых депортировала Россия. Вернуть в Украину уже удалось 371 ребенка.
"Возвращение каждого ребенка - это как маленькая спецоперация. Когда ты знаешь, что Российская Федерация никогда не будет тебе способствовать и помогать, мы должны делать все, чтобы украинские дети вернулись. На сегодняшний день нам удалось вернуть 371 ребенка. Возможно, с вашим участием удастся кардинально изменить эту цифру", - сказал Лубинец.
Омбудсман также подчеркнул, что при выдаче украденным украинским детям документов российского образца РФ меняет определенные сведения в них.
"Меняется какая-то буква, а по факту меняется вся информация. Это делается для того, чтобы мы никогда не вернули своих детей", - убежден он.
Специальный посланник Папы Римского побывал с визитом в Буче
Во время визита в Украину Маттео Дзуппи посетил Бучу, где своими глазами увидел, какую сверхвысокую цену украинцы платят за свободу и мир во всем мире.
Об этом сообщили в телеграме Киевской ОГА. В поездке по региону его сопровождали председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко и представители местных властей. В частности, делегация побывала возле церкви святого Андрея Первозванного в Буче – месте, где во время оккупации были похоронены 119 мирных жителей. Маттео Дзуппи также осмотрел фотовыставку зверств россиян в Буче. Особенно кардинала Дзуппи поразили истории убийства детей.
"Это ужасно. Обязательно должна быть справедливость и зло должно понести ответственность", – подчеркнул Маттео Дзуппи.
Посол Папы Римского пообещал лично рассказать о преступлениях россиян Папе Франциску. А еще – передать ему бучанскую памятную монету.
"Подобные истории являются болью для всего цивилизованного мира. Посланник Папы Римского рассказал о массовых убийствах нацистами мирных людей у итальянского города Болонья. Украинцы, как никто другой, стремятся, чтобы подобные страшные преступления против человечества никогда не повторялись", - сказал глава обладминистрации.
- Напомним, в середине мая в Ватикане сообщили, что создали миротворческую миссию по агрессии РФ в Украине. В ее рамках было договорено, что в Москву отправится архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев – кардинал Маттео Мария Дзуппи. Посол Папы Римского Франциска по миру в Украине кардинал Маттео Дзуппи назвал войну "пандемией" и заявил, что все христиане призваны быть миротворцами.
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