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Лубинец посоветовал украинцам на временно оккупированных территориях брать паспорта РФ

1 мая, 2023 понедельник
00:40
Война с Россией

Омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал жителям временно оккупированных территорий брать паспорта РФ или эвакуироваться

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам омбудсмена, указ президента России Владимира Путина о депортации украинцев без гражданства РФ с временно оккупированных территорий направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию и поставить в этом процессе точку. Он считает, что граждане Украины, которые откажутся от российских паспортов, арестуют. Это будет отдельная категория гражданских заложников, которые Россия будет содержать в плену на своей территории или временно оккупированной части Украины.

Также Дмитрий Лубинец добавил, что необходимо и дальше не признавать юридически российские паспорта, которые принудительно выдают украинцам.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию. Сейчас нарабатывают соответствующий закон, - официально отказаться от этого паспорта и вернуться к нормальной жизни или для себя принимать решения и выезжать с этой территории любым способом через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. территории", - отметил омбудсмен.

Он отметил, что РФ совершает военное преступление, но Украина не признает гражданство России как элемент совершения преступления украинцами. Также Дмитрий Лубинец высказался против влияния на жителей временно оккупированных территорий, взявших российское гражданство, ведь они делают это, чтобы выжить.

  • 27 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ , в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ.
  • 28 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал указ "очередным проявлением геноцидного характера войны".
Новости
Украина
Россия
Владимир Путин
оккупированные территории
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