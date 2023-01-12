Об этом омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил в эфире телемарафона.

"Впервые российская сторона приехала с предложениями, которые предварительно мы обсуждали. Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже положительные случаи, где наши граждане и герои, которые считались погибшими, погибли сторона подтвердила живыми — 23 наших парня. Это огромный позитив", - рассказал Лубинец.

В своем телеграмм-канале он добавил , что обсуждали вопросы гражданских людей, которые фактически с 2014 года находятся в плену в РФ.

"Есть список людей, которые с 2014-го в плену, есть список "пленников Кремля" – 158 граждан Украины, большая часть из которых это представители крымскотатарского народа. Наверняка впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся, в каком они состоянии. Также обсудили разные варианты их возвращения".

Также Дмитрий Лубинец сегодня, 12 января, сообщил о третьем раунде переговоров с российской коллегой Татьяной Москальковой:

"Третий раунд переговоров с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой – состоялся! Обсудили широкий круг вопросов, связанных, в первую очередь, с защитой гражданских лиц".

Напомним, 10 января в Анкаре омбудсмены Украины и РФ при посредничестве Турции обсудили возвращение пленных.

11 января Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции возвращение из плена РФ украинцев.

Эрдоган в ближайшие дни планирует обсудить с Путиным и Зеленским открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной, предусматривающий, в частности, вывоз украинских солдат на лечение в Турцию.

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