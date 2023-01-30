Лубинец обсудил с представителем Совета Европы проблему депортации в РФ украинских детей
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи в Страсбурге с директором Департамента Совета Европы по борьбе с дискриминацией Генерального директората по демократии и человеческому достоинству Йеруном Шоккенбруком обсудил с ним вопросы депортации украинских детей
Об этом в facebook сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена.
"Дмитрий Лубинец в первую очередь поблагодарил за поддержку в совместной борьбе за защиту прав человека. Он презентовал структуру Офиса омбудсмена и информброшюру о ситуации в Украине, отдельно проинформировал о проблеме депортации украинских детей", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, украинский омбудсмен презентовал директору Департамента по борьбе с дискриминацией спецдоклад по соблюдению прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Лубинец попросил Шоккенбрука о помощи в организации Конференции по защите прав национальных сообществ и технической поддержке мониторинговых визитов в места компактного проживания представителей нацсообществ.
"Нам важно, чтобы международные партнеры видели необходимость в поддержке Украины", – сказал Уполномоченный ВР по правам человека.
- 18 января в эфире Еспресо Лубинец отметил, что РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них
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