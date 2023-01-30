Лубинец обсудил с представителем Совета Европы проблему депортации в РФ украинских детей

Об этом в facebook сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Дмитрий Лубинец в первую очередь поблагодарил за поддержку в совместной борьбе за защиту прав человека. Он презентовал структуру Офиса омбудсмена и информброшюру о ситуации в Украине, отдельно проинформировал о проблеме депортации украинских детей", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, украинский омбудсмен презентовал директору Департамента по борьбе с дискриминацией спецдоклад по соблюдению прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Лубинец попросил Шоккенбрука о помощи в организации Конференции по защите прав национальных сообществ и технической поддержке мониторинговых визитов в места компактного проживания представителей нацсообществ.

"Нам важно, чтобы международные партнеры видели необходимость в поддержке Украины", – сказал Уполномоченный ВР по правам человека.

18 января в эфире Еспресо Лубинец отметил, что РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них

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