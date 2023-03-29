Лубинец: Международный уголовный суд установит, является ли геноцидом похищение Россией украинских детей
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Международный уголовный суд будет устанавливать, является ли похищение РФ украинских детей – геноцидом
Об этом омбудсмен сообщил в интервью РБК-Украина.
"Геноцид это или нет – это, в первую очередь, будет установлено во время заседания МУС. Мы ожидаем продолжения. Движение не такое быстрое, как бы нам всем хотелось, но я хотел бы всех успокоить – юридическая составляющая, особенно сбор доказательств не может быть быстрым. Результат точно будет", – говорит Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что в институции начали отдельно фиксировать факты нарушения прав украинских детей.
"Сделали отдельный отчет по этому вопросу, который максимально распространили среди наших партнеров – омбудсменов мира, международных организаций, которые заботятся о защите прав и человека, и ребенка. Мы делали свою работу и продолжаем ее делать", – добавил Уполномоченный.
Сообщается, что ранее в международном публичном пространстве редко делали акцент на теме депортации детей. Однако в январе, еще до ордера российскому диктатору Владимиру Путину и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, члены парламента Генассамблеи Совета Европы проявили заинтересованность и заявили о готовности рассмотреть этот вопрос на заседании в апреле: "Там должны принять отдельную резолюцию".
"О Путине. Он берет и лично меняет два акта. Одним он максимально облегчает процедуру усыновления, что так же является признаком военного преступления. Вторым – признает всех детей, проживающих на временно оккупированной территории Украины и не достигших 14-летнего возраста, "россиянами ". Это прямой признак военного преступления, который вообще должен трактоваться как геноцид. Ведь принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую определяется геноцидом", - рассказал омбудсмен.
Лубинец объясняет, что возвращение каждого ребенка из России – это маленькая спецоперация.
"Иногда не маленькая. Это очень непростая и многоуровневая работа. В некоторых случаях есть содействие российской стороны, в некоторых – нет, но есть активное препятствие этому процессу. Все зависит от конкретной ситуации", – подытожил Уполномоченный ВРУ.
Напомним, 16 марта глава Международной следственной комиссии ООН Эрик Мёсе заявил об отсутствии доказательств геноцида украинцев.
Впоследствии стало известно, что Международная следственная комиссия ООН продолжит свою деятельность в Украине и будет искать доказательства геноцида, если ей продлят мандат. Этот вопрос будет решен в начале апреля.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что самое отвратительное российское преступление - это принудительная депортация украинских детей, речь может идти о десятках тысяч.
- Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой и попросила предоставить списки украинских сирот, которые находятся на оккупированных территориях и депортированы в РФ.
- 1 марта юрист Регионального центра прав человека Катерина Рашевская сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала на свою территорию более 1,5 млн украинских детей.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что РФ пытается решить главную проблему – демографическую, вывозя украинцев в самые отдаленные свои регионы.
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