Об этом омбудсмен сообщил в интервью РБК-Украина.

"Геноцид это или нет – это, в первую очередь, будет установлено во время заседания МУС. Мы ожидаем продолжения. Движение не такое быстрое, как бы нам всем хотелось, но я хотел бы всех успокоить – юридическая составляющая, особенно сбор доказательств не может быть быстрым. Результат точно будет", – говорит Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что в институции начали отдельно фиксировать факты нарушения прав украинских детей.

"Сделали отдельный отчет по этому вопросу, который максимально распространили среди наших партнеров – омбудсменов мира, международных организаций, которые заботятся о защите прав и человека, и ребенка. Мы делали свою работу и продолжаем ее делать", – добавил Уполномоченный.

Сообщается, что ранее в международном публичном пространстве редко делали акцент на теме депортации детей. Однако в январе, еще до ордера российскому диктатору Владимиру Путину и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, члены парламента Генассамблеи Совета Европы проявили заинтересованность и заявили о готовности рассмотреть этот вопрос на заседании в апреле: "Там должны принять отдельную резолюцию".

"О Путине. Он берет и лично меняет два акта. Одним он максимально облегчает процедуру усыновления, что так же является признаком военного преступления. Вторым – признает всех детей, проживающих на временно оккупированной территории Украины и не достигших 14-летнего возраста, "россиянами ". Это прямой признак военного преступления, который вообще должен трактоваться как геноцид. Ведь принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую определяется геноцидом", - рассказал омбудсмен.

Лубинец объясняет, что возвращение каждого ребенка из России – это маленькая спецоперация.

"Иногда не маленькая. Это очень непростая и многоуровневая работа. В некоторых случаях есть содействие российской стороны, в некоторых – нет, но есть активное препятствие этому процессу. Все зависит от конкретной ситуации", – подытожил Уполномоченный ВРУ.

Напомним, 16 марта глава Международной следственной комиссии ООН Эрик Мёсе заявил об отсутствии доказательств геноцида украинцев.

Впоследствии стало известно, что Международная следственная комиссия ООН продолжит свою деятельность в Украине и будет искать доказательства геноцида, если ей продлят мандат. Этот вопрос будет решен в начале апреля.