Лубинец анонсировал встречу с Москальковой по освобождению из РФ гражданских заложников
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал встречу и обсуждение с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой освобождения захваченных Россией гражданских украинцев
Об этом Лубинец сказал в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода" .
"РФ хочет отдельную площадку по гражданским. В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, во время которой отдельно будем проговаривать вопросы освобождения гражданских. Там множество с нашей стороны проработанных вариантов, но мы не знаем, согласится ли на это РФ", - сказал Лубинец. .
При этом омбудсмен отметил, что по международному праву обмен касается исключительно военнопленных, а гражданских РФ не имеют права задерживать без соблюдения общепризнанных юридических процедур.
"Что касается гражданских, РФ, как и любое другое государство, не имеет права задерживать. Или оно выдвигает обвинения. С другой стороны, мы требуем, чтобы РФ отпустила гражданских", – сказал Лубинец.
- Ранее, 31 декабря, Украина вернула из российского плена 140 защитников.
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