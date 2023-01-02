Об этом Лубинец сказал в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода" .

"РФ хочет отдельную площадку по гражданским. В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, во время которой отдельно будем проговаривать вопросы освобождения гражданских. Там множество с нашей стороны проработанных вариантов, но мы не знаем, согласится ли на это РФ", - сказал Лубинец. .

При этом омбудсмен отметил, что по международному праву обмен касается исключительно военнопленных, а гражданских РФ не имеют права задерживать без соблюдения общепризнанных юридических процедур.

"Что касается гражданских, РФ, как и любое другое государство, не имеет права задерживать. Или оно выдвигает обвинения. С другой стороны, мы требуем, чтобы РФ отпустила гражданских", – сказал Лубинец.

Ранее, 31 декабря, Украина вернула из российского плена 140 защитников.

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