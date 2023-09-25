Ложь в TikTok представляет угрозу на выборах в Словакии, в Канаде скандал из-за овации украинскому ветерану. Акценты мировых СМИ 25 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 25 сентября.

В Канаде разгорелся скандал из-за аплодисментов в парламенте для 98-летнего украинского ветерана

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Многие СМИ писали то, что спикер палаты представителей Канады извинился после того, как похвалил украинского ветерана, воевавшего на стороне нацистов. В частности, The Guardian отметили , что овации 98-летнему Ярославу Гунько произошли после выступления 22 сентября президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады.

"Спикер Палаты общин Канады извинился за то, что на заседании парламента восхвалял человека, который воевал на стороне нацистского военного подразделения во время Второй мировой войны. Сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент в пятницу, законодатели аплодировали 98-летнему Ярославу Гуньку стоя, когда на него обратил внимание спикер Энтони Рота. Рота представил Гуньку как героя войны, воевавшего в составе Первой украинской дивизии", - пишут журналисты.

"В своем выступлении после обращения президента Украины я узнал человека. Позже мне стало известно больше информации, заставившей меня пожалеть о моем решении", - говорится в заявлении Роты.

Он добавил, что его коллеги-депутаты и украинская делегация не знали о его планах указать ветерана. Рота отметил, что Гунька из его округа.

"Кроме того, я хочу принести свои глубокие извинения еврейским общинам в Канаде и во всем мире. Я беру на себя полную ответственность за свои действия", - сказал Рота.

Во время овации канадские законодатели аплодировали, а Зеленский поднял кулак в знак подтверждения. Рота назвал его "украинским и канадским героем, и мы благодарим его за всю его службу".

Зеленский был в Оттаве, чтобы усилить поддержку со стороны западных союзников по борьбе Украины с российским вторжением. Интересно, что Владимир Путин нарисовал своих врагов в Украине как "неонацистов", хотя Зеленский еврей и потерял родственников во время Холокоста.

Офис премьер-министра Джастина Трюдо заявил, что Рота принес извинения и взял на себя полную ответственность за приглашение Гунька и признание в парламенте.

Первая украинская дивизия также была известна как дивизия Ваффен-СС "Галичина" или 14-я дивизия Ваффен СС — добровольческое подразделение, находившееся под командованием нацистов.

Центр изучения Холокоста "Друзья Симона Визенталя" опубликовал заявление в воскресенье, в котором говорится, что подразделение "несет ответственность за массовые убийства невинных мирных жителей с уровнем жестокости и злобы, которые невозможно представить".

"Мы должны принести извинения каждому, кто пережил Холокост и воевавшему с нацистами ветерану Второй мировой войны, и необходимо дать объяснение относительно того, как этот человек вошел в святые залы канадского парламента и получил признание от спикера Палаты представителей и овации", – говорится. в сообщении.

В CNN опубликовали заявление еврейской правозащитной организации B'nai Brith: "Гунька, иммигрировавший в Канаду после службы в 14-м Ваффен СС – нацистском подразделении, члены которого присягнули на верность Адольфу Гитлеру во время Второй мировой войны – получил овации от присутствующих членов парламента и сенаторов".

Генеральный директор B'nai Brith Canada Майкл Мостин заявил в своем заявлении, что признание парламентом Гуньки является "более чем возмутительным". Правозащитная организация заявляет, что ожидает извинений от парламента.

В BBC отметили , что лидер канадской оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министр Трюдо также несет ответственность за инцидент, призвав его извиниться.

Но в офисе Трюдо, возглавляющем Либеральную партию, заявили, что решение пригласить господина Гуньку было принято единолично офисом спикера, и извинение спикера "было правильным поступком".

Украине нужна помощь Запада, чтобы разминировать все территории

Фото: armyinform

Также в BBC написали репортаж о том, как британские военные помогают учить украинских саперов, чтобы разминировать самую загрязненную минами страну мира. Специализированные британские военные группы по обезвреживанию бомб учат украинских инженеров разминировать российские поля.

Сейчас Украина является самой заминированной страной в мире, что замедляет продвижение украинских военных. О подготовке саперов британской армии – саперов, некоторые из которых столкнулись с подобными препятствиями в Афганистане – специально обратилась Украина.

BBC – первая информационная организация, которая посетила военную базу в Польше, где украинцы проходят такие учения.

"Большинство украинских инженеров, как и Денис, уже закалены в боях и опытны", - рассказывают журналисты.

Он пошел воевать на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Этот короткий визит в Польшу – это первый случай, когда он покинул Украину с 2021 года, впервые почти за два года, когда он увидел, как над головой летают пассажирские самолеты. Денис называет работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD) самой опасной в мире.

"Нам нужно больше саперов, – говорит он, – у нас их не хватает".

Он говорит, что ценит помощь, оказываемую его британскими братьями по оружию, но говорит, что Украине все еще нужна помощь Запада и оборудования для очистки российских минных полей. "Мы не можем сделать это сами", – говорит он.

Денис отмечает, что даже если война закончится завтра, на разминирование Украины понадобились бы сотни лет.

Пророссийская пропаганда в соцсетях угрожает демократии Словакии

Фото: gettyimages

В Politico написали статью о том, что TikTok и Meta предупредили о лжи на выборах в Словакии. Официальные лица ЕС приказали технологическим гигантам активизировать усилия по борьбе с пророссийской пропагандой во время избирательной кампании в Словакии.

Брюссель предупредил гигантов социальных медиа Alphabet, TikTok и Meta, что они должны сделать больше, чтобы защитить выборы в Словакии от иностранного вмешательства или столкнутся с потенциальными значительными штрафами.

В ходе серии встреч в Братиславе Европейская комиссия и правительство Словакии сказали компаниям выделить дополнительные ресурсы по искоренению языка ненависти, дезинформации и пророссийской пропаганды накануне голосования 30 сентября.

Среди европейских и словацких регуляторов растет обеспокоенность тем, что дезинформация и прокремлевская идеология распространяются среди местных пользователей социальных сетей, в частности, сторонников Роберта Фицо, противоречивого бывшего премьер-министра страны. Фицо призвал прекратить военную поддержку Украины, и его партия лидирует в опросах.

Предстоящее голосование в восточноевропейской стране знаменует собой важный первый тест для новых цифровых правил ЕС. Согласно Закону о цифровых услугах блока, платформы социальных медиа должны демонстрировать, как они активно удаляют незаконный контент и устраняют иностранную пропаганду. Если они этого не сделают, им грозит штраф в размере до 6 процентов годового мирового дохода.

Руководители Twitter Илона Маска – теперь известного как X – также были приглашены на обсуждение, но не смогли присутствовать. Компания не ответила на запрос о комментарии. Meta, Alphabet и TikTok отказались прокомментировать встречи в Братиславе.

Технические руководители назвали обсуждение с регуляторными органами и членами ЕС конструктивными.

В ходе встречи компании подчеркнули свои существующие местные команды модераторов содержимого и усилили сотрудничество со словацкими группами проверки фактов. Эти фирмы также отметили, что они внесли внутренние изменения для борьбы с потенциально вредоносным содержанием.

Тем не менее, предстоящие выборы в Словакии покажут, новые ли европейские правила социальных медиа "имеют зубы". По данным Politico, в опросах лидирует популистская партия страны Smer-SD. Если ей удастся получить наибольшее количество мест в парламенте, Словакия может снизить поддержку Украины.