Хуже тех, кто обманывает, — те, кто хотят быть обманутыми. В 2019 году нас обманывали, что войну легко остановить, сойдясь где-нибудь посередине. Но большинство хотело этой лжи и сделало надлежащий выбор. Так было комфортнее, чем думать и готовиться к отпору. А потом последовал шоковый удар 24.02.22.

Сейчас нам говорят о скорой и неизбежной победе. Это так приятно слышать, ведь избавляет от необходимости видеть цену, которую платим в борьбе

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И даже после этого многим трудно отказаться от убийственной, но сладкой лжи. Поэтому так хотели слышать о "две-три недели" от Арестовича.

Сейчас нам говорят о скорой и неизбежной победе. Это так приятно слышать, ведь избавляет от необходимости видеть цену, которую платим в борьбе, или тем более осознавать необходимость дополнительных усилий для ее победного завершения.

Но ложь убивает, а свободным делает правду.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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