Ложь убивает, а свободными делает правда
Многим трудно отказаться от убийственной, но сладкой лжи
Хуже тех, кто обманывает, — те, кто хотят быть обманутыми. В 2019 году нас обманывали, что войну легко остановить, сойдясь где-нибудь посередине. Но большинство хотело этой лжи и сделало надлежащий выбор. Так было комфортнее, чем думать и готовиться к отпору. А потом последовал шоковый удар 24.02.22.
Сейчас нам говорят о скорой и неизбежной победе. Это так приятно слышать, ведь избавляет от необходимости видеть цену, которую платим в борьбе
Читайте также: Кого на самом деле поразил ПТСР?
И даже после этого многим трудно отказаться от убийственной, но сладкой лжи. Поэтому так хотели слышать о "две-три недели" от Арестовича.
Сейчас нам говорят о скорой и неизбежной победе. Это так приятно слышать, ведь избавляет от необходимости видеть цену, которую платим в борьбе, или тем более осознавать необходимость дополнительных усилий для ее победного завершения.
Но ложь убивает, а свободным делает правду.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное