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Ложь на ровном месте: польский политик о влиянии украинского зерна и продуктов на разбалансированность рынка Польши

5 августа, 2023 суббота
18:00
Экономика

Польский политик Мирослав Чех отметил, что в прошлом году польские агропроизводители придержали в закромах пшеницу, рассчитывая на рост цен после блокирования Россией украинских портов, а цены, напротив, существенно упали

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Импорт украинского зерна не повлиял на разбалансированность польского рынка, что доказано. Министр сельского хозяйства Польши прекрасно это объяснил на форуме парламента. И надо отдать ему должное, что так оно произошло, это не повлияло. Так же, как заявления о том, что заливается украинской малиной и медом польский рынок, это была ложь на ровном месте", - подчеркнул политик.

Мирослав Чех отметил, что из своего парламентского опыта понимает, что подход у фермеров и их представителей такой: деньги, которые у нас есть и которые нам пообещали, – это наш доход, а чего нет, мы можем заработать дополнительно политическим давлением. Так случилось с пшеницей.

"В середине прошлого года цены на агропродукцию поднялись, взлетели очень сильно из-за действий Российской Федерации, блокирования украинских портов. И тогдашний министр сельского хозяйства Польши заявил, что цены будут продолжать расти. А крупные польские фермеры и агропроизводители в закромах придержали пшеницу, но цены, вместо роста, упали. И очень существенно упали.Очень простенький нашелся способ, что с этим делать, – сказать, что виновато во всем украинское зерно, которое на самом деле не дестабилизировало и не повлияло на польский рынок в большом количестве. Оппозиция это пыталась использовать и ударить по правящим силам, потому что сельский электорат - это 38% граждан Польши, которые активны и голосуют. И началась очень интенсивная борьба.К сожалению, можно сказать, что польские власти не выдержали удара оппозиции, которая не прекратила эксплуатировать эту тему. И началось лицензирование. Вот и все", - объяснил Чех.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с возмущением аграриев, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

Польша и Словакия заявили , что будут добиваться продления запрета на импорт зерна из Украины до конца года. Эмбарго действует до середины сентября.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий 19 июля заявил , что Польша и еще 4 страны ЕС не будут открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.

3 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября.

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