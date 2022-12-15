Ложь всегда живет с нами, но только на войне ты видишь как невероятно дорого она стоит.

Когда стреляет враг — ты понимаешь, как от этого прятаться.

А ложь – это всегда огонь по своим.

Вместо организации постоянной аэроразведки и выдачи данных штурмовым группам, ложь говорит: "Идите, их там мало", вместо подготовки бойцов ложь говорит: "Где надо найти солдат, которые не убегают", вместо поражения целей с корректировкой ложь говорит: "Мы отстреляли по координатам ", вместо разбора боя сверху вниз ложь говорит: "Посмотрите наши карты, здесь все правильно", вместо планирования и управления ложь кричит: "Не сцитите!".

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Правда требует кропотливого труда, правда сложна. Но счастье на войне в том, что все знают, как должна выглядеть правда

Ложь слаба, когда командиры доверяют друг другу, думают, как улучшить свои действия, все дерутся вместе ради понятной цели.

Но ложь усиливается, когда руководители в команде начинают избивать друг друга жалобами и служебными расследованиями, но результатов от этого не наступает и отвечать за ошибки никто не хочет.

У нас немало тех, кто делает правду каждый день

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Правда требует кропотливого труда, правда сложна. Но счастье на войне в том, что все знают, как должна выглядеть правда. Это видео с коптера, как на куски разлетается враг, это пленные враги, это уничтоженная от прямых попаданий техника, это трофеи, это села и города, освобожденные в результате удачной тактики. Убитые и подтвержденные на видео и фото враги и подсчет наших потерь, который должен быть в разы меньше, вот это и есть главный исход войны. Убить врага и спасти своих.

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Как же важно, чтобы в любых разборках искали не то, кто больше лжет, а сначала то, кто и что дает результат. Кто делает правду и кто на эту правду работает.

У нас немало тех, кто делает правду каждый день.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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