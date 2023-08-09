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OPINION

Лояльность к Зеленскому - гарантия безнаказанности

9 августа, 2023 среда
16:01
Мнение Юрий Бутусов

Каждый день новостная лента разрывает: Герой показывает, как уничтожает врага… Герой погиб… Герой на лечении… Герой продолжает борьбу…

Слуга народа требовал взятку… Военком украл… Народный депутат скрылся из страны… Министр выплатил миллиарды подставным фирмам, но контракты не выполнены…

Люди жертвуют собой, потому что берут ответственность за свой народ, а почему власть не чувствует ответственности?

А потому, что Ермак, лгавший о "всеобъемлющем перемирии" и прямо способствовавший нападению Путина, продолжает представлять Украину, — никакой ответственности нет.

Резников, лгавший, что он преодолел коррупцию, раздавал миллиарды на подставных, не выполнивших контракты, — никакой ответственности нет.

Баканов, назначивший агентов ФСБ в руководство СБУ, и сдавший юг Украины, даже не ходит на допросы, — никакой ответственности нет.

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Татаров, лгавший о внешнем управлении США, адвокате Портнове и многих олигархах, продолжает зарабатывать в судах, — никакой ответственности нет.

Тимошенко, лгавшая о "большом строительстве", живет на уровне олигархов, но даже отказывается получать админпротокол, — никакой ответственности нет.

Президент Зеленский показывает, что лояльность к нему — это гарантия безнаказанности, поэтому идет война, а ответственности во власти не становится больше, а уменьшается. Хотите навести порядок в хаосе — начинайте привлекать к ответственности своих друзей, только тогда всем дойдет сигнал.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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