Слуга народа требовал взятку… Военком украл… Народный депутат скрылся из страны… Министр выплатил миллиарды подставным фирмам, но контракты не выполнены…

Люди жертвуют собой, потому что берут ответственность за свой народ, а почему власть не чувствует ответственности?

А потому, что Ермак, лгавший о "всеобъемлющем перемирии" и прямо способствовавший нападению Путина, продолжает представлять Украину, — никакой ответственности нет.

Резников, лгавший, что он преодолел коррупцию, раздавал миллиарды на подставных, не выполнивших контракты, — никакой ответственности нет.

Баканов, назначивший агентов ФСБ в руководство СБУ, и сдавший юг Украины, даже не ходит на допросы, — никакой ответственности нет.

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Татаров, лгавший о внешнем управлении США, адвокате Портнове и многих олигархах, продолжает зарабатывать в судах, — никакой ответственности нет.

Тимошенко, лгавшая о "большом строительстве", живет на уровне олигархов, но даже отказывается получать админпротокол, — никакой ответственности нет.

Президент Зеленский показывает, что лояльность к нему — это гарантия безнаказанности, поэтому идет война, а ответственности во власти не становится больше, а уменьшается. Хотите навести порядок в хаосе — начинайте привлекать к ответственности своих друзей, только тогда всем дойдет сигнал.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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