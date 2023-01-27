Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"В настоящее время закупили 6 систем противодействия враждебным беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США", - написал он.

«Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. системы министр.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что российская армия будет использовать против Украины ракеты и дроны "до последнего дня войны".

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