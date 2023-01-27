"Ловцы шахедов": Украина получила 6 систем для защиты энергообъектов от вражеских дронов
В Украину прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"В настоящее время закупили 6 систем противодействия враждебным беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США", - написал он.
«Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. системы министр.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что российская армия будет использовать против Украины ракеты и дроны "до последнего дня войны".
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