Лоукостер SkyUp запускает рейс "Киев - Прага"

Об этом сообщает пресс-служба компании .

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Для въезда украинцам нужно иметь COVID-сертификат о полном курсе вакцинации (Vaxzevria / AstraZeneca, Spikevax / Moderna, Comirnaty / Pfizer / BioNTech, Janssen, Covishield), завершенной как минимум за 14 дней до путешествия, который сформирован в приложении "Дия" с QR-кодом или выдан в стране ЕС.