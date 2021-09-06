Лоукостер SkyUp запускает рейс "Киев - Прага"
Авиакомпания SkyUp 23 сентября запустит рейсы по маршруту "Киев - Прага - Киев"
Об этом сообщает пресс-служба компании .
Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Для въезда украинцам нужно иметь COVID-сертификат о полном курсе вакцинации (Vaxzevria / AstraZeneca, Spikevax / Moderna, Comirnaty / Pfizer / BioNTech, Janssen, Covishield), завершенной как минимум за 14 дней до путешествия, который сформирован в приложении "Дия" с QR-кодом или выдан в стране ЕС.
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