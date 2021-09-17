Лоукостер SkyUp анонсировал новый рейс из Киева в ОАЭ
Авиакомпания SkyUp 23 октября начнет выполнять рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ)
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 23 октября 2021 года стартуеют рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма.
Сначала вылеты запланированы каждую субботу, а с 22 декабря также будут выполняться и по средам.
При регистрации на рейс в ОАЭ необходимо будет предоставить:
- полис Международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;
- заполненный на английском языке и распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает отрицательный результат COVID-19, который должен быть выдан не более чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ, а также предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями.
По прибытии в ОАЭ необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делается непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.
Результат теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов. До получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.
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