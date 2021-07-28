Лоукостер Ryanair запускает в ноябре новый рейс "Киев - Мальта"

Об этом сообщает avianews.com .



Авиакомпания будет летать два раза в неделю: по вторникам и субботам. Первый рейс состоится 2 ноября.

На сайте Ryanair с расписанием рейсов указано, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей.



Издание сообщает, что Ryanair уже заручился поддержкой развития своего проекта со стороны министерства транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов Мальты.

Украинская авиакомпания SkyUp в августе начнет выполнять рейсы из Киева в Париж и Ниццу