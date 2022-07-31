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Лоукост Bees Airlines создал благотворительный фонд для помощи украинцам

31 июля, 2022 воскресенье
17:09
война с Россией

Команда авиакомпании "Биз" обратилась к пассажирам с просьбой присоединиться к инициативам их фонда

Узнать о проектах фонда можно на официальном сайте и на страницах социальных сетей Facebook и Instagram .

Bees Airlines сообщили о ряде проектов, нуждающихся в помощи.

"Разрушенная школа-лицей в поселке Михайло-Коцюбинское на Черниговщине;

батальон "Госпитальеры", спасающие жизнь раненых военных и гражданских украинцев на линии фронта;

детский центр социально-психологической реабилитации города Нежин;

Житомирская больница №2 им. В.П. Павлусенко, на базе которой проводится лечение украинцев, пострадавших от агрессии РФ", - пишет компания.

Среди этих проектов есть срочные потребности, на которые собирают средства прямо сейчас:

закупка и установка 30 окон школы поселка Михайло-Коцюбинское, стоимостью 439 000 грн;

портативные аспираторы для батальона "Госпитальеры" стоимостью 11 100 евро;

школьные принадлежности для возобновления обучения детскому центру социально-психологической реабилитации, стоимостью 170 000 грн;

критически необходимые лекарства для больницы №2 им. В.П. Павлусенко на проведение внеплановых операций стоимостью 300 000 грн.

  • По состоянию на 28 июля фонд "Вернись живым" собрал на нужды Вооруженных сил Украины более 4 миллиардов гривен. Это пожертвования благотворителей с начала войны без учета криптовалюты.
  • 29 июля стало известно, что украинский фонд стартапов поддержит стартапы, которые выпускают дроны, занимаются кибербезопасностью и развивают военные технологии, и выделит гранты до $35 тыс. для проектов military-tech.

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Общество
Украина
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