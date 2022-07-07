Лотерея в поддержку проекта "Мобильная эвакуация"

Лотерея "МОБИЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ"

Организаторы: канал ПРЯМОЙ и Благотворительный фонд "КОЛО"

Цель – собрать средства для мобильной эвакуации раненых.

Ежедневно с 7 по 19 июля в прямом эфире в 13:55 рандомным способом будут проходить розыгрыши призов среди тех, кто внес благотворительный взнос в поддержку проекта "МОБИЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ". Супер-приз – гитара Фомы, лидер группы "Мандры" будет разыгран 19 июля.

Чтобы увеличить свои шансы на призы и увеличить свое участие в помощи, каждый может посылать благотворительный.

Выигрыш любого приза не исключает счастливца из дальнейших розыгрышей. А тем более по борьбе за Супер-приз.

Условия участия:

- внести благотворительный взнос от 201 гривны или 7 евро или долларов

- вы автоматически становитесь участником всех розыгрышей

"Призовой фонд": Супер-приз – гитара Фомы, лидера группы "Мандры"; футболка "Русский корабль иди на х.й"; блок марок "Русский корабль – ВСЕ"; подборка книг Доржа Бату с автографом; фирменные очки от группы OT VINTA; уникальная ручка, вырезанная из дуба, которому 2800 лет; книги от издательств ФОЛИО, "Зеленый пес", "Абабагаламага", ArtHuss!

Лотерея благотворительная, все собранные средства будут использованы для помощи в эвакуации раненых.

Давайте играть и помогать спасать наших достойников!