Лотерея в поддержку проекта "Мобильная эвакуация"
201 гривна за легендарную гитару Фомы, лидера группы "Мандры". Это возможно. Но это не самоцель
Лотерея "МОБИЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ"
Организаторы: канал ПРЯМОЙ и Благотворительный фонд "КОЛО"
Цель – собрать средства для мобильной эвакуации раненых.
Ежедневно с 7 по 19 июля в прямом эфире в 13:55 рандомным способом будут проходить розыгрыши призов среди тех, кто внес благотворительный взнос в поддержку проекта "МОБИЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ". Супер-приз – гитара Фомы, лидер группы "Мандры" будет разыгран 19 июля.
Чтобы увеличить свои шансы на призы и увеличить свое участие в помощи, каждый может посылать благотворительный.
Выигрыш любого приза не исключает счастливца из дальнейших розыгрышей. А тем более по борьбе за Супер-приз.
Условия участия:
- внести благотворительный взнос от 201 гривны или 7 евро или долларов
- вы автоматически становитесь участником всех розыгрышей
"Призовой фонд": Супер-приз – гитара Фомы, лидера группы "Мандры"; футболка "Русский корабль иди на х.й"; блок марок "Русский корабль – ВСЕ"; подборка книг Доржа Бату с автографом; фирменные очки от группы OT VINTA; уникальная ручка, вырезанная из дуба, которому 2800 лет; книги от издательств ФОЛИО, "Зеленый пес", "Абабагаламага", ArtHuss!
Лотерея благотворительная, все собранные средства будут использованы для помощи в эвакуации раненых.
Давайте играть и помогать спасать наших достойников!
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