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Лосось на сковороде. Рецепт
Готовим блюдо в домашних условиях, быстро, вкусно, полезно! Это самый легкий способ приготовления такой рыбы. Подавать к столу жареный лосось можно как сам по себе, так и с гарниром, салатом и разносолами
Ингредиенты (на две порции):
- 300 г лосося
- Соль (по вкусу)
- Перец молотый черный (по вкусу)
- Подсолнечное масло
Способ приготовления лосося на сковороде.
- Размораживаем рыбу до комнатной температуры
- Кожу не снимаем
- Лосось промываем и просушиваем полотенцем
- Натираем рыбу солью и перцем (не пересаливаем, не переперчиваем)
- Разрезаем рыбу на порционные кусочки (толщиной примерно 2 см)
- На сковороду наливаем масло и разогреваем его.
- Выкладываем стейки на сковороду (огонь делаем умеренный)
- Стейки лосося жарим по четыре минуты с каждой стороны
- При подаче к столу поливаем блюдо лимонным соком.
- Приправляем вкусняшку соответствующим соусом (по вкусу)
Приятного аппетита!
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