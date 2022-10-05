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Лорак, Повалий, Тодоренко и Седокова: СМИ обнародовали фамилии звезд, попавших в санкционный список СНБО

5 октября, 2022 среда
17:59
Новости Ани Лорак

В санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны оказались более 3600 человек и компаний, среди которых есть и певицы с украинским гражданством

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Экономическая правда".

Список, состоящий из более 3600 имен, СНБО одобрил 30 сентября. В нем оказались семья президента России Владимира Путина, коллаборант Владимир Сальдо и другие ключевые российские политики, олигархи и коллаборанты.

Наложение санкций предполагает конфискацию любых активов в Украине.

Санкции вступят в силу, когда указ утвердит президент Украины Владимир Зеленский.

Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко и Анна Седокова – уроженцы Украины. Звезды имеют в Украине недвижимость. Певицы много лет работают в России и ни разу не высказывались с осуждением российской военной агрессии против Украины.

  • 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины путем письменного голосования принял решение о введении санкций по большому количеству физических и юридических лиц РФ
  • Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу, 30 сентября, объявила о введении дополнительных санкций в связи с попыткой аннексии Россией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
  • 30 сентября США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В список вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников.

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