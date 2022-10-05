Лорак, Повалий, Тодоренко и Седокова: СМИ обнародовали фамилии звезд, попавших в санкционный список СНБО
В санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны оказались более 3600 человек и компаний, среди которых есть и певицы с украинским гражданством
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Экономическая правда".
Список, состоящий из более 3600 имен, СНБО одобрил 30 сентября. В нем оказались семья президента России Владимира Путина, коллаборант Владимир Сальдо и другие ключевые российские политики, олигархи и коллаборанты.
Наложение санкций предполагает конфискацию любых активов в Украине.
Санкции вступят в силу, когда указ утвердит президент Украины Владимир Зеленский.
Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко и Анна Седокова – уроженцы Украины. Звезды имеют в Украине недвижимость. Певицы много лет работают в России и ни разу не высказывались с осуждением российской военной агрессии против Украины.
- 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины путем письменного голосования принял решение о введении санкций по большому количеству физических и юридических лиц РФ
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу, 30 сентября, объявила о введении дополнительных санкций в связи с попыткой аннексии Россией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
- 30 сентября США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В список вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников.
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