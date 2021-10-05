Лопеса могут заставить провести реванш с Ломаченко

Об этом американский тренер Роберт Гарсия заявил в интервью EsNews.

По словам американца, после того, как в Теофимо Лопеса сорвался бой с австралийцем Джорджем Камбососом, его промоутер Боб Арум может заставить американца вдруг встретиться с украинцем Василием Ломаченко, делами которого он также занимается.

"Я не знаю, что делать Теофимо. У него есть контракт с Top Rank. Лопесу нужно вернуться к тому, что предлагала ему компания. Теофимо не хочет давать реванш Ломаченко, но, возможно, теперь его заставят это сделать. Все дело в деньгах. Лопес хочет заработать большой гонорар. Я думаю, что только реванш с Ломаченко может принести ему ту сумму, о которой он просит ", - сказал Гарсия.

Он добавил, что хотя симпатизирует Лопесу, считает, что в реванше победит Ломаченко.

"Мне нравится Теофимо, мне нравится его отец, они классные люди. Но я считаю, что Ломаченко победит Лопеса в реванше", - заявил Гарсия.

Бой Лопес - Камбосос должен быть летом, но несколько раз откладывался. Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).

Камбосос отказался выходить на ринг в случае переноса боя с 4 октября на 16 октября и направил в IBF протест с требованием наказать организатора боя - компанию Triller - за невыполнение контрактных обязательств. Лопес также угрожал судебным иском. В итоге компания отказалась от организации боя.

28 сентября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом НЕ состоится 4 октября .

29 сентября Джордж Камбосос отказался драться с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе из-за изменения даты поединка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb