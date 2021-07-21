Лопес выдвинул ультиматум организаторам боя, который мешает его реваншу с Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

В распоряжении издания оказалось письмо, в котором адвокат американского боксера Патрик Инглиш требует от организатора поединка компании Triller и IBF (Международной боксерской федерации) провести поединок раньше октября и перенести его из Австралии.

"Мы получили копию запроса от Triller об отсрочке боя. Нам предлагают провести поединок 14 октября. Но мы категорически против, поскольку это предложение нарушает правила IBF - с даты торгов, состоявшихся в феврале, пройдет полгода, это прямое нарушение контракта", - написал адвокат.

Он также отметил, что Теофимо Лопес требует провести бой с обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом, который должен был состояться в июне, но сорвался из-за коронавируса у американца, не позднее сентября.

"29 июня Лопес сдал отрицательный тест на COVID-19, о чем мы проинформировали все стороны. Triller объявил о том, что бой перенесен на 14 августа. Но несмотря на это, контракта нам так и не предоставили. А теперь Triller просит у IBF перенести поединок на октябрь. Мы не видим никаких причин для того, чтобы в IBF удовлетворили этот запрос. Просим организацию обязать Triller предоставить нам наконец контракт с датой до конца сентября и другим местом проведения боя", - отметил адвокат Лопеса.

В октябре 2020 года украинец Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF.

После победы украинца в июне над японцем Масайоши Накатани, боксеры договорились провести реванш. На пути его организации в 2021 году стоит именно бой Лопеса против Камбососа.

10 июля стало известно, что Теофимо Лопес хочет отказаться от поединка с Джорджем Камбососом ради реванша с Василием Ломаченко.

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